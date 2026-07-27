وزير الداخلية يؤكد مرافقة مشروع “بلدنا الجزائر” وتوفير كل أشكال الدعم لإنجاحه

استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، مساء اليوم الاثنين 27 جويلية 2026، بقصر الحكومة، رئيس مجلس إدارة مشروع “بلدنا الجزائر”، علي العلي، والوفد المرافق له، بحضور إطارات مركزية من الوزارة.

وخصص اللقاء للوقوف على مدى تقدم تجسيد مشروع “بلدنا الجزائر”، مع بحث مختلف الجوانب اللوجستية الداعمة له، وفي مقدمتها المسائل المتعلقة بقطاع النقل، بما يضمن توفير الظروف الملائمة لإنجاح هذا المشروع الاستراتيجي وتجسيده في أفضل الظروف.

وفي هذا الإطار، أكد وزير الداخلية أن الوزارة ستوفر كل أشكال المرافقة والدعم، من خلال السهر على تهيئة الظروف الملائمة وتوفير المرافقة اللازمة، بما يضمن السير الحسن للمشروع وإنجاحه.

من جهته، أعرب رئيس مجلس إدارة مشروع الشراكة “بلدنا الجزائر”، علي العلي، عن شكره وتقديره لوزير الداخلية على حفاوة الاستقبال، مثمنًا روح التعاون والاستعداد الدائم لمرافقة المشروع، بما يعكس حرص السلطات العمومية على توفير الظروف الكفيلة بإنجاحه.

كما نوه الجانبان بمتانة العلاقات الأخوية التي تجمع شعبي البلدين، وما تشهده من تطور مستمر بفضل الإرادة المشتركة لقيادتي البلدين، بما يعزز التعاون والشراكة في مختلف المجالات، لا سيما المشاريع الاستراتيجية ذات المنفعة المشتركة.