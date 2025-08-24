وزير الداخلية يبحث التعاون مع السفير الصيني

إستقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر، دونغ غوانغلي.

وحسب بيان لوزارة الداخلية، شكل اللقاء سانحة للإشادة بتميز علاقات التعاون الثنائي والصداقة القائمة بين البلدين. وكذا الوتيرة الإيجابية للتعاون في المحاور ذات الصلة بالقطاع الوزاري.

كما تم بالمناسبة، استعراض آفاق التعاون المشترك وبرنامج النشاطات الثنائية المرتقبة، لاسيما في مجال الشرطة. والحماية المدنية ومجابهة المخاطر الكبرى وكذا التكوين المتخصص وتعزيز القدرات.