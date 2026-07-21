وزير الداخلية يبحث سبل الارتقاء بالتعاون الأمني بين الجزائر وقطر

خصّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، صبيحة اليوم الثلاثاء، اللواء ناصر يوسف المال، مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الداخلية بدولة قطر والوفد المرافق له ، باستقبال. وذلك بقصر الحكومة بحضور سفير دولة قطر لدى الجزائر، عبد العزيز علي النعمة.

وجرى هذا الاستقبال بحضور المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، والأمين العام للوزارة، إلى جانب عدد من إطارات الوزارة.

وخصص لقاء وزير الداخلية لبحث سبل الارتقاء بالتعاون الأمني بين الجزائر ودولة قطر. بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين

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