وزير الداخلية يبحث سبل تعزيز التعاون مع سفيرة السويد

إستقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، مساء اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة، سفيرة مملكة السويد بالجزائر، آنا بلوك مازويير، وذلك بحضور الإطارات المركزية للوزارة.

وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بسعادة السفيرة، التي أعربت من جانبها عن شكرها على حفاوة الاستقبال. كما شكل اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في القضايا ذات الاهتمام المشترك. لاسيما في مجالي التعاون الأمني والسلامة المرورية. مع التركيز على تبادل الخبرات والتجارب، خاصة في مجالي التحسيس والوقاية من حوادث المرور والحفاظ على الأرواح.

من جهته، أكد الوزير استعداد وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل لمواصلة تعزيز التعاون. بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز تبادل الخبرات في المجالات ذات الصلة بين البلدين.

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