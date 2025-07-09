وزير الداخلية يبحث مع سفير الكونغو تطوير الشراكة في المجالات الأمنية والإدارية

استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، اليوم بمقر الوزارة، سفير جمهورية الكونغو بالجزائر، إينياس نغاكالا.

وحسب بيانٍ للوزارة، فقد شكّل اللقاء فرصة لبحث سبُل دعم وتعزيز التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين، لا سيما في مجالات الأمن والحماية المدنية، ورفع القدرات العملياتية للأجهزة المختصة. إلى جانب تعزيز التنسيق الأمني على المستوى الإفريقي.

كما تطرق الجانبان إلى آفاق توسيع التعاون في مجالات الإدارة الإقليمية، والتعاون اللامركزي، وتطوير الموارد البشرية.

وفي ختام اللقاء، وجّه الوزير دعوة رسمية إلى نظيره الكونغولي للقيام بزيارة عمل إلى الجزائر.