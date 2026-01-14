وزير الداخلية يبرز دور الولاة في تحقيق الجاهزية الكاملة خلال رمضان

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اجتماعًا تنسيقيًا مع ولاة الجمهورية، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد. بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، ووزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق، أمال عبد اللطيف،. تطرق خلاله الى التحضيرات لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وأكّد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل على الدور المحوري للجماعات المحلية وعلى رأسها الولاة في ضمان التنفيذ الفعّال لتوجيهات الحكومة العليا وتحقيق الجاهزية الكاملة خلال الشهر الفضيل.

كما ذكر الوزير بضرورة إشراك جميع الفاعلين من أجل السهر على توفير كل المواد ذات الاستهلاك الواسع بمناسبة الشهر الفضيل.

وأسدى الوزير الأول خلال هذا اللقاء تعليمات تهدف إلى تعزيز التنسيق. وتضافر الجهود من أجل ضمان متابعة دقيقة لتزويد السوق بالمواد الضرورية للمواطنين خلال الشهر الفضيل.

وفي هذا السياق، شدد الوزير الأول على أهمية اعتماد مقاربة استباقية من خلال تنصيب خلايا متابعة وتنسيق على المستوى المحلي.

