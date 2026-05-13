وزير الداخلية يتباحث سبل التعاون مع نظيره الصومالي

استُقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، وزير الداخلية والشؤون الفيدرالية والمصالحة لجمهورية الصومال الفيدرالية، علي يوسف علي حوش، حيث تباحثا حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين.

وقام الوزير الصومالي والوفد المرافق له بعدد من النشاطات الرسمية على مستوى الجزائر العاصمة. شملت زيارة عدد من المؤسسات والهيئات الوطنية.

واستهل الوزير الصومالي برنامج زياراته بالتنقل إلى مقر مديرية السندات والوثائق المؤمنة. حيث اطلع على التجربة الجزائرية في مجال إعداد وتأمين الوثائق البيومترية.

كما قام الوزير الصومالي بزيارة جامع الجزائر، حيث كان في استقباله عميد الجامع الشيخ محمد المأمون. القاسمي الحسني، وتلقى شروحات حول مختلف هياكله ودوره في التكوين الديني وترسيخ قيم الاعتدال. ونشر خطاب ديني وسطي، قبل أن يقوم بجولة عبر مرافقه.

ليتنقل بعدها إلى وزارة العدل، حيث استُقبل من طرف الأمين العام للوزارة، وتم التطرق إلى سبل. تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما زار الوزير المدرسة الوطنية للإدارة، حيث اطلع على مختلف مرافقها وبرامجها ودورها في تكوين. الإطارات العليا للدولة وترقية مبادئ الحوكمة والعصرنة الإدارية.

أما المحطة الخامسة فكانت مقر ولاية الجزائر، حيث شكلت فرصة للاطلاع على مشاريع تطوير وعصرنة الجزائر العاصمة وتحسين الإطار المعيشي للمواطن وتحديث البنية التحتية.

هذا وشملت الزيارة كذلك مقر وزارة المحروقات، حيث استُقبل وزير الداخلية الصومالي من طرف وزير الدولة. وزير المحروقات، محمد عرقاب، حيث تباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال المحروقات.

