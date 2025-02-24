وزير الداخلية يتحادث مع نظيره الإسباني

أجرى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، اليوم الإثنين، محادثات مع نظيره الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا قوماز، بمقر وزارة الداخلية الإسبانية.

هذا ويقوم الوزير، بزيارة رسمية إلى مملكة إسبانيا، يومي 24 و25 فيفري الجاري، بدعوة من نظيره وزير الداخلية الاسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا قوماز.

ورافق الوزير في هذه الزيارة، كل من المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، والمدير العام للحماية المدنية، بوعلام بوغلاف.

وستسمح الزيارة بتباحث ملفات التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.