وزير الداخلية يتحادث مع نظيريه التونسي والبرتغالي

تحادث وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, ابراهيم مراد, اليوم الأحد بتونس, مع نظيريه التونسي والبرتغالي.

وذلك على هامش أشغال الدورة الـ 42 لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وحسب بيان للوزارة، فقد أشاد مراد ونظيره التونسي, خالد النوري, بـ”مستوى التعاون الثنائي بين قطاعي داخلية البلدين والوتيرة المتميزة للنشاطات المحققة خلال السنة المنصرمة, لاسيما في المجالات ذات الصلة بالتنسيق الأمني ومكافحة الجريمة العابرة للحدود”.

كما نوها بـ”فعالية العمل الثنائي في مجال تنمية المناطق الحدودية في إطار الآليات المستحدثة”.

كما جدد الطرفان -يضيف البيان– “عزمهما على مواصلة نهج العمل المشترك تنفيذا للإرادة السياسية لرئيسي البلدين الشقيقين”.

وبذات المناسبة, التقى مراد بوزيرة الداخلية البرتغالية, مارغريتا بلاسكو, التي حضرت أشغال مجلس وزراء الداخلية العرب بصفتها ضيفة الدورة الـ42.

وخلال اللقاء, تناول الطرفان “آفاق تعزيز التعاون الثنائي بين القطاعين, لاسيما في المجالات الأمنية ذات الصلة بمجابهة الجريمة العابرة للحدود والهجرة غير الشرعية”.

كما تطرقا إلى “سبل تفعيل الاتفاقية الثنائية بين الحماية المدنية للبلدين بخصوص التعاون العملياتي” واتفقا على “توطيد العمل الثنائي وتبادل الخبرات فيما تعلق بمجابهة مخاطر الكوارث, لاسيما حرائق الغابات”.