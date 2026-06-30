وزير الداخلية يترأس اجتماع اللجنة الوطنية للوقاية  من عصابات الأحياء 

ترأس وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اجتماع اللجنة الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها.

وخصص هذا الاجتماع لعرض ومناقشة مخطط العمل الخاص بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها. ومتابعة آليات تجسيدها ميدانيًا. بما يعزز التنسيق بين مختلف القطاعات والهيئات المعنية ويكفل فعالية التدابير الوقائية والردعية الرامية إلى حماية المجتمع.

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