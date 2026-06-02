وزير الداخلية يترأس بباريس جلسة عمل موسعة رفقة نظيره الفرنسي

ترأس وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، أمس الإثنين بالعاصمة باريس. رفقة نظيره الفرنسي لوران نونيز، جلسة عمل موسعة ضمت وفدي البلدين، حسب ما أورده بيان للوزارة.

و أوضح نفس المصدر أن هذه الجلسة سمحت “بتناول عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك. لاسيما تلك المرتبطة بمجالات اختصاص القطاعين”. للإشارة، تندرج هذه الجلسة في إطار زيارة العمل التي يقوم بها وزير الداخلية إلى فرنسا بدعوة من نظيره الفرنسي، عقب الزيارة التي كان قد قام بها هذا الأخير إلى الجزائر يومي 16 و 17 فيفري الفارط.

وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل قد حل أمس الإثنين بباريس، مرفوقا بوفد رفيع المستوى.

