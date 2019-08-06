وزير الداخلية يتفقد جاهزية وحدات مكافحة حرائق الغابات بالبويرة

تفقد وزير الداخلية والجماعات المحلية، صلاح الدين دحمون، جاهزية الوحدات المتقدمة، لمكافحة حرائق الغابات لولاية البويرة.

وتوّجه صلاح الدين دحمون، بعبارات الشكر والتشجيع لجميع أعوان الحماية المدنية وأعوان محافظة الغابات المرابطين على مستوى جميع الأرتال المتنقلة عبر الوطن .

كما أثنى الوزير ،على جهود الأعوان وتضحياتهم في سبيل حماية المواطن وضمان راحته خلال موسم الاصطياف والمحافظة على الثروة الغابية.

وفي سياق آخر ، أكّد دحمون، على ضرورة توسيع مجال التدخل وانقاذ والاسعاف ونقل الحالات، الصحية الخطيرة

بالنسبة لمواطني ولايات الجنوب، عن طريق الوحدة الجوية للحماية المدنية.