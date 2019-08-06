عاجل

وزير الداخلية يتفقد جاهزية وحدات مكافحة حرائق الغابات بالبويرة

الوطني
  • -
  • 0
وزير الداخلية يتفقد جاهزية وحدات مكافحة حرائق الغابات بالبويرة
بقلم شهرزاد مزياني

تفقد وزير الداخلية والجماعات المحلية، صلاح الدين دحمون، جاهزية الوحدات المتقدمة، لمكافحة حرائق الغابات لولاية البويرة.

وتوّجه صلاح الدين دحمون، بعبارات الشكر والتشجيع لجميع أعوان الحماية المدنية وأعوان محافظة الغابات المرابطين على مستوى جميع الأرتال المتنقلة عبر الوطن .

كما أثنى الوزير ،على جهود الأعوان وتضحياتهم  في سبيل حماية المواطن وضمان راحته خلال موسم الاصطياف والمحافظة على الثروة الغابية.

وفي سياق آخر ، أكّد  دحمون، على ضرورة توسيع مجال التدخل وانقاذ  والاسعاف ونقل الحالات، الصحية الخطيرة

بالنسبة لمواطني ولايات الجنوب، عن طريق الوحدة الجوية للحماية المدنية.

 


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=685483

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com