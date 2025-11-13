 وزير الداخلية يتنقل إلى حجرة النص بتيبازة للاطلاع على سير جهود التحكم في حرائق الغابات

تنقل وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، مساء اليوم الخميس، إلى بلدية حجرة النص بولاية تيبازة، للاطلاع على سير جهود التحكم في انتشار حرائق الغابات بالمنطقة.

وتندرج هذه الزيارة في إطار المتابعة الميدانية لعمليات إخماد الحرائق التي نشبت بعدد من الغابات بولاية تيبازة. والاطلاع على سير جهود التحكم في انتشار الحرائق من قبل فرق الحماية المدنية الجزائرية المجندة في الميدان منذ الساعات الأولى لاندلاع الحرائق عبر فرقها البرية وفرق الدعم الجوي.

وكان في استقبال الوزير، المدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف، ووالي ولاية تيبازة أمين بن شاولية، مرفوقا بالسلطات المحلية المدنية والعسكرية.