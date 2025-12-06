وزير الداخلية يتنقل رفقة وزير الصحة إلى بني عباس لمتابعة الحادث المروري الذي خلف وفاة 14 شخصا

تنقل وزير وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، ، لمتابعة الحادث المروري الذي أدى إلى وفاة 14 شخصا وإصابة 34 أخرين ببني عباس. هذا بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وحسب بيان وزارة الداخلية السعيد سعيود كان مرفوقا بوزير الصحة محمد الصديق ايت مسعودان.

وتوفي 14 شخاص فيما أصيب 34 آخرين في حادث مرور وقع اليوم بالطريق الوطني رقم 50 اتجاه بشار ببلدية تبلبالة في بني عباس.

وحسب بيان للحماية المدنية تدخلت على الساعة 13:50 من أجل حادث انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين تعمل على خط (تندوف-بشار) بتبلبالة