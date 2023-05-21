وزير الداخلية.. يجب تقييم هشاشة البنايات وإعادة تهيئتها

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، اليوم الأحد، على ضرورة تقييم هشاشة البنايات والهياكل الإستراتيجية لغرض إعادة تهيئتها.

كما أوضح وزير الداخلية، خلال فعاليات الأبواب المفتوحة بمناسبة الذكرى الـ20 لزلزال بومرداس، أن إعادة تهيئة البنايات الهشة من شأنه تقليص خطورة الزلازل والكوارث.

وأشار مراد، إلى مشروع نص قانوني جديد، يهدف إلى تسيير منظومة الوطنية لتسيير المخاطر الكبرى ويسمح بتحديد آليات التدخل.

في حين، دعا وزير الداخلية: وسائل الإعلام إلى التعريف بمركز رصد الزلازل “craag” وما يقوم به من عمل. مشيرا إلى إعداد مخطط عام لإعادة نشر مقرات عبر مختلف ولايات الوطن تابعة لمركز “craag”.