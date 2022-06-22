وزير الداخلية يجتمع بالولاة لمتابعة مدى التكفل بملفات القطاع

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، على اجتماع تنسيقي مع ولاة الجمهورية عبر تقنية التحاضر عن بعد. وذلك في إطار متابعة مدى التكفل بمختلف ملفات القطاع. كما تم تناول الملفات المتعلقة بالإطار المعيشي للمواطن وانشغالاته اليومية.

و حسب ما أفاد به بيان للوزارة، فإنه وفي في سياق التحضيرات الجارية للإحتفالات المخلدة للذكرى الستين للإستقلال. وقف وزير الداخلية على اللمسات الأخيرة المتعلقة بتنفيذ البرامج المحلية الإحتفائية بالذكرى والتي تم تسطيرها عبر 58 ولاية. كما أكد الوزير بلجود على ضرورة إضفاء طابع متميز عليها. وتعزيز النشاطات الموجهة للشباب والناشئة. مع إشراك مختلف فعاليات المجتمع المدني في إحيائها على مدار سنة كاملة.

وبخصوص متابعة موسم الإصطياف، وقف وزير الداخلية على مدى تنفيذ مخطط العمل المسطر على المستوى المحلي. مذكرا بـ”ضرورة توفير كل شروط الراحة و السلامة للمصطافين”.

كما أضاف البيان، أن وزير الداخلية وخلال الإجتماع تناول مكافحة حرائق الغابات. بالتزامن مع موجات الحر المسجلة. حيث تم التشديد على حشد كل الوسائل المادية والبشرية ورفع درجة اليقظة إلى أعلى مستوياتها لرصد كل تصرفات مشبوهة من شأنها افتعال هذه الحرائق. مع التحلي ببالغ الصرامة في مواجهتها. فضلا على إشراك المواطن كفاعل محوري في مساعي الوقاية التي تنتهجها السلطات العمومية.

وعلى صعيد آخر، تم التطرق إلى سير موسم الحصاد. مذكرا بأهمية المتابعة الدقيقة لمختلف مراحله بالتنسيق مع مختلف المصالح المعنية. سيما بشأن عمليات التخزين.

كما أشار البيان، إلى أن وزير الداخلية وخلال الإجتماع سمح بتناول التحضيرات الجارية تحسبا للدخول المدرسي المقبل. وخاصة ما تعلق بتسليم الهياكل التربوية الجديدة في آجالها. والحرص على تزويدها بمرافق الإطعام. والتدفئة والنقل المدرسي”.

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