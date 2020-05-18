وزير الداخلية يجتمع مع ولاة منطقة الوسط عن بعد لمتابعة عدة ملفات

ترأس وزير الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية اليوم الإثنين اجتماعا تنسيقيا، باستعمال تقنية التحاضر عن بعد .

و تم الاجتماع مع ولاة الجمهورية منطقة الوسط، لمتابعة عدة محاور من بينها برنامج التنمية المحلية و تنمية مناطق الظل والملف الوطني لطالبي السكن.

بالإضافة إلى إنجاز و تجديد الإنارة العمومية بنظام LED المقتصد للطاقة وكذا الحركة الجمعوية المحلية، تحضيرات موسم الاصطياف والوقاية من حرائق الغابات.

كما تطرق إلى الأمراض المتنقلة عبر المياه و تحضير الدخول المدرسي المقبل ، حملات القضاء على الحيوانات الضالة، الإحصاء العام للسكان، ونظام معلومات المدارس الابتدائية.