وزير الداخلية يجتمع مع ولاة منطقة الوسط عن بعد لمتابعة عدة ملفات

الوطني
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وزير الداخلية يجتمع مع ولاة منطقة الوسط عن بعد لمتابعة عدة ملفات
بقلم إيمان عياش

ترأس وزير الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية اليوم الإثنين اجتماعا تنسيقيا، باستعمال تقنية التحاضر عن بعد .

و تم الاجتماع مع ولاة الجمهورية منطقة الوسط، لمتابعة عدة محاور من بينها برنامج التنمية المحلية و تنمية مناطق الظل والملف الوطني لطالبي السكن.

بالإضافة إلى إنجاز و تجديد الإنارة العمومية بنظام LED المقتصد للطاقة وكذا الحركة الجمعوية المحلية، تحضيرات موسم الاصطياف والوقاية من حرائق الغابات.

كما تطرق إلى الأمراض المتنقلة عبر المياه و تحضير الدخول المدرسي المقبل ، حملات القضاء على الحيوانات الضالة، الإحصاء العام للسكان، ونظام معلومات المدارس الابتدائية.


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