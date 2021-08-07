وزير الداخلية يحث الولاة على توفير كل الظروف لإنجاح الدخول الإجتماعي

حث وزير الداخلية، الولاة على توفير كل الظروف المثلى من اجل ضمان دخول اجتماعي ناجح مع السهر على احترام التدابير اللازمة المتعلقة بالبروتوكول الصحي، تحسبا للدخول الإجتماعي.

وجاء ذلك، خلال إجتماع الوزير مع الولاية اليوم السبت، في إطار سلسلة الاجتماعات التنسيقية الدورية مع ولاة الجمهورية، عبر تقنية التحاضر عن بعد، حيث خصص اللقاء لمناقشة عدد من الملفات الراهنة.

وتناول الإجتماع في مستهل أشغاله الوضعية الوبائية حيث اطلع الوزير على جميع ظروف التسيير ذات الصلة، وفي هذا السياق جدد الوزير تذكير الولاة بضرورة حشد كل الطاقات اللازمة من أجل مجابهة الوباء والتطبيق الصارم للتدابير الوقائية المقررة.

كما شدد الوزير على أهمية رفع درجة اليقظة على المستوى المحلي مع الحرص على التحيين المستمر للتحقيقات الوبائية بما يسمح بمجابهة ظهور بؤر جديدة والتحكم في المنحنى التصاعدي للاصابات، فضلا عن المرافقة الفعالة والنوعية لعملية التلقيح بتجنيد الوسائل اللوجستية الضرورية.

وبالإضافة إلى المتابعة الصارمة فيما يخص حرائق الغابات ومكافحتها وفي إطار المقاربة الاستباقية ذكر الوزير الحضور بالإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها لمجابهة مخاطر التقلبات الجوية، تحسبا لحلول فصل الخريف.

ودعا الوزير إلى ضرورة رفع مستوى التأهب وحشد جميع الإمكانيات المادية والبشرية، قصد مواجهة أي طارئ محتمل يمكن أن يسجل في هذا الشأن.