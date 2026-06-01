وزير الداخلية يحل بباريس ويُستقبل من طرف نظيره الفرنسي

حلّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اليوم الإثنين، بالعاصمة الفرنسية باريس. حيث استقبل لدى وصوله من طرف وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز.

وحسب بيان للوزارة، تأتي هذه الزيارة بدعوة من نظيره الفرنسي، وذلك عقب الزيارة التي قام بها هذا الأخير إلى الجزائر يومي 16 و17 فيفري 2026.

ورافق الوزير في هذه الزيارة وفدٌ هام رفيع المستوى، حيث سيباشر الجانبان برنامج العمل المسطر لهذه الزيارة.

