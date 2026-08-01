وزير الداخلية يحل بسطيف للمشاركة في تشييع ضحايا فاجعة بومرداس

حلّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اليوم السبت، بمطار 8 ماي 1945 بولاية سطيف، لحضور مراسم تشييع ودفن عدد من ضحايا حادث المرور الأليم الذي شهدته ولاية بومرداس يوم أمس.

وحسب بيان للوزارة، سيقوم الوزير، بتقديم واجب العزاء لعائلات الضحايا والوقوف إلى جانبهم في هذا المصاب الجلل. وذلك بأمر من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

ورافق وزير الداخلية، وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان.

وكان في استقبال الوزيران لدى وصولهما، والي ولاية سطيف، مصطفى ليماني. والمدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف، ونواب البرلمان بغرفتيه، والسلطات المحلية الأمنية والعسكرية للولاية.