وزير الداخلية يدشن الرصيف رقم 18 لميناء الجزائر

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اليوم الأحد، على تدشين الرصيف رقم 18 لميناء الجزائر والأرضية التابعة له.

ويضاف الرصيف رقم 18 إلى الأرصفة 19 و2 و21 التي تم وضعها حيز الخدمة في 5 جويلية الماضي بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال. وتمثلت أشغال الرصيف رقم 18 في انجاز 265 مترا طوليا وغاطس الرصيف بـ 9.5 مترا. بمعايير دولية مما يسمح باستيعاب بواخر تفوق 22 مترا الخاصة بالحاويات او البضائع المختلفة.

وبخصوص أشغال الرصيف، فتكفلت المؤسستان الوطنيتان “كوسيدار” و “ميديترام” بانجاز أشغال التدعيم. بالتعاون مع مخبر الدراسات البحرية LEM والمخبر المركزي للاشغال العمومية LCTP وبمواد ويد عاملة جزائرية.

كما يواصل ميناء الجزائر تهيئة وعصرنة الارصفة التابعة له بينها الرصيف 17 الذي يتبع بمرحلة ثانية تشمل اعادة تهيئة الارصفة 23 و34 و35 ليصبح بهذا ميناء تنافسيا في الحوض المتوسطي.

وفي سياق آخر، تستعد مؤسسة ميناء الجزائر لاستقبال قريبا 6 منضدات مرتفعة للشحن وبذلك يتمكن الميناء من استعاب الحركة البرحرية المتنامية وتقليص مدة مكوث السفن بالمرفأ وتوسيع مساحة استقبال الحاويات والبضائع.

