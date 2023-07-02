وزير الداخلية يدعو إلى مضاعفة الجهود لرفع التحديات

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية المحلية والتهيئة العمرانية ، ابراهيم مراد، اليوم الأحد، على حفل لتبادل التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأقيم الحفل على شرف إطارات وموظفي وعمال الوزارة، بحضور كل من المدير العام للأمن الوطني والمدير العام للحماية المدنية.

وخلال كلمة ألقاها المناسبة بمقر الوزارة، بلّغ الوزير تهانيه وتبريكاته لجميع إطارات وموظفي القطاع الوزاري داعيا إياهم إلى مضاعفة الجهود قصد رفع التحديات الهامة سيما تلك التي تهم المواطن.

كما حيا مراد التّجند الكبير لمنتسبي الأمن الوطني والحماية المدنية لضمان أمن المواطنين وممتلكاتهم في كل الظروف.