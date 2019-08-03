وزير الداخلية يدعو الشرطة لاحترام المواطن في إطار القانون

حث وزير الداخلية، صلاح الدين دحمون، اليوم السبت، على ضرورة أنسنة جهاز الشرطة، من خلال احترام المواطن في إطار القانون.

وفي زيارة العمل والتفقد التي قادته الى ولاية غرداية، أكد الوزير على ضرورة إشراك المواطن في اختيار المشاريع، تجسيدا للديمقراطية التشاركية.

وتحدث الوزير عن استبيان “استشارتك”، حيث أوضح أنه استبيان تضعه وزارة الداخلية لرصد انشغالات المواطنين بخصوص موسم الاصطياف والحج، مؤكدا تعميمه في كل مراكز الشرطة على المستوى الوطني.

من جانب آخر، دعا صلاح الدين دحمون، إلى تعميم استعمال الطاقات المتجددة عبر كل المؤسسات العمومية، لا سيما المساجد والمؤسسات التربوية.