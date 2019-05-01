وزير الداخلية يدعو “الغيورين” على وطنهم للتشمير عن السواعد

دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية، الشعب الجزائري وخص بالذكر “الغيورين على وطنهم” إلى التشمير عن السواعد.

وأفاد وزير الداخلية، صلاح الدين دحمون أن الغيورين على وطنهم مدعوون إلى شحذ الهمم كل في مجاله.

وأضاف دحمون خلال رسالة تهنئة للعمال في عيدهم العالمي،وهذا من أجل المساهمة في وضع لبِنَات الجزائر التي يصبو إليها الجميع.

وتوجه وزير الداخلية، بتحية أخوية إلى كل العاملات والعمال عبر القطر الجزائري.

كما حيّى، الوزير، كل المصالح الأمنية، من الجيش الوطني الشعبي وأسرة قطاع الداخلية من موظفي وعمال بالإدارة المركزية، والإدارة المحلية.

بالإضافة، إلى موظفي الأمن الوطني والحماية المدنية، داعيا إياهم لمواصلة البذل والعطاء في سبيل خدمة الوطن والمواطن.

تهنئة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية السيد صلاح الدين دحمون بمناسبة اليوم العالمي للشغل. Publiée par ‎Ministère de l’Intérieur -Algérie وزارة الداخلية – الجزائر‎ sur Mercredi 1 mai 2019

“بمناسبة اليوم العالمي للشغل، يسرني أن أتوجه بتحية أخوية إلى كل العاملات والعمال عبر القطر الجزائري”.

“تحية إكبار في مقابل كل قطرة عرق سالت على جبين كل عامل”.

“تحية وفاء وإخلاص إلى كل السواعد التي ما اجتمعت إلا لبناء الجزائر”.

“كما لا يفوتني، أن أحيي كل المصالح الأمنية على رأسها الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني وأسرة قطاع الداخلية”.

“من موظفين و عمال بالإدارة المركزية والإدارة المحلية وكذلك موظفي الأمن الوطني والحماية المدنية”.

“وأشد على أيديهم من أجل مواصلة البذل والعطاء في سبيل خدمة الوطن والمواطن”.

“إذ أستغل هذه السانحة لأدعو كل الغيورين على وطنهم إلى شحذ الهمم والتشمير عن السواعد كل في مجاله”.

“من أجل المساهمة في وضع لبِنَات الجزائر التي نصْبُو إليها جميعًا.”

صلاح الدين دحمون