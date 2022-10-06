وزير الداخلية يدعو الولاة إلى التحلي بأقصى درجات اليقظة

دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد، ولاة الجمهورية إلى ضرورة إتباع مقاربة إستباقية محلية. وتجنيد كل الوسائل المتاحة. مع التحلي بأقصى درجات اليقظة لمجابهة خطر الفيضانات الموسمية.

وترأس وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد، مناصفة مع وزير الرقمنة والإحصائيات حسين شرحبيل، إجتماعا مع ولاة الجمهورية. عن طريق تقنية التحاضر عن بعد. إستهل بعرض الحصيلة المرحلية لتقدم عملية الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان عبر جميع ولايات الوطن. حيث شكّل فرصة جدد من خلالها مراد حرص السلطات العمومية على إنجاح هذه العملية الوطنية ذات البعد الإستراتيجي.

ودعا وزير الداخلية الولاة إلى تجنيد كل الوسائل و ضمان مرافقة أمثل لمصالح الديوان الوطني للإحصائيات. بما يسمح بإتمام هذه العملية في أحسن الظروف. ليؤكد في ذات السياق على ضرورة تحسيس المواطنين بالأهمية التي تكتسيها مساهمتهم الفعالة. سيما من خلال استقبال أعوان الإحصاء والإجابة على أسئلتهم, منوها بالدور الذي يلعبه هؤلاء الأعوان في هذه العملية.

كما أمر الوزير الولاة بتعزيز قنوات الإصغاء للمواطنين وعصرنتها. وكذا إرساء علاقات تواصل دائمة مع نواب البرلمان بغرفتيه. بما يسمح بإيجاد الحلول الناجعة لانشغالات المواطنين. كما ألحّ الوزير على أهمية إتباع مقاربة إستباقية محلية. وتجنيد كل الوسائل المتاحة. مع التحلي بأقصى درجات اليقظة لمجابهة خطر الفيضانات الموسمية.

وجدّد وزير الداخلية، حرصه على إيلاء كل العناية لتحسين الإطار المعيشي للمواطن والتكفل بنظافة المحيط. ورفع وتيرة القضاء على النقاط السوداء ضمن الحملة الوطنية الجارية. ليخص بالذكر والي ولاية الجزائر ومن خلاله الولاة المنتدبين الذين دعاهم إلى الرفع إلى أقصى حد من وتيرة التكفل بمحور التهيئة الحضرية”. وإعطاء كل الأولوية للمظهر الجمالي لعاصمة البلاد التي تتأهب لاستقبال الوفود العربية المشاركة في مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة شهر نوفمبر المقبل”.

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