وزير الداخلية يدعو الولاة إلى ضرورة إتخاذ إجراءات عاجلة وصارمة للحد من رقعة إنتشار الوباء

إجتمع مساء أمس الأربعاء كمال بلجود وزير الداخلية بولاة الجهورية حول الوضع الصحي المتعلق بجائحة كورونا كوفيد 19.

وحسب بيان للوزارة، فقد عقد الوزير إجتماعا عبر تقنية التحاضر عن بعد خصص لدراسة الوضع الصحي المتعلق بجائحة كورونا.

كما تم عرض ومناقشة الوضع العام المتصل بهذه الجائحة والذي أخذ منحى تصاعدي في الاونة الأخيرة.

وأشار البيان إلى أن ذلك يعود أساسا إلى التراخي في التقيد بالإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية تزامنا مع استئناف العديد من الأنشطة الإقتصادية والإجتماعية والتربوية.

ودعا وزير الداخلية الولاة بضرورة إتخاذ إجراءات عاجلة وأكثر صرامة من شأنها الحد من رقعة إنتشار الوباء.

حيث شدد على التقيد بالتدابير الوقائية والتطهير على مستوى مختلف المؤسسات خاصة المستقبلة للجمهور.

وفرض إجراءات التباعد الإجتماعي وارتداء القناع الواقي واتخاذ الإجراءات الردعية القانونية بصرامة ضد المخالفين.

كما دعا إلى تعبئة كل الوسائل المادية والبشرية وتوفير ظروف التكفل الأمثل على مستوى الهياكل الصحية.