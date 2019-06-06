وزير الداخلية يدعو الى مضاعفة الجهود وحشد الامكانيات للمحافظة على البيئة

دعا وزير الداخلية، صلاح الدين دحمون، المسؤوليين المحليين الى مضاعفة الجهود، وحشد كل الامكانيات المادية والبشرية للمشاريع ذات الصلة بالمحافظة على البيئة.

وفي الكلمة التي ألقاها بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، ذكر بالعناية والأولوية التي يوليها قطاعه الوزاري للبيئة والتوازن الأيكولوجي والحفاظ على مختلف الموارد.

وكذا تحسين الاطار المعيشي للمواطن، وفق مبدأ التنمية المحلية.

وثمن الوزير، القفزة النوعية التي حققها قطاعه الوزاري خلال السنتين اﻻخيرتين في هذا المجال.

من خلال تدعيم الجماعات المحلية بالمعدات الحديثة للتحسين الحضري، وجمع النفايات المنزلية وفرزها، وتعميم مراكز الردم التقني.

وكذا تفعيل مكاتب النظافة البلدية، ومختلف اللجان المركزية والمحلية الخاصة بمحاربة أشكال التلوث المسببة للأمراض المتنقلة عبر المياه.

واتخاذ اجراءات نوعية واستعجالية، للقضاء على تلوث الوسط البحري ما سمح باعادة فتح عديد الشواطئ لفائدة المصطافين.

وكذا تسطير استراتيجية وطنية للوقاية من حرائق الغابات.

وأشار أن محور النجاعة الطاقوية، يشكل أحد أولويات عمل الوزارة، من خلال البرنامج الوطني الذي تم تسطيره.

بالاضافة لتخصيص الاعتمادات الضرورية لاستكماله، والذي يرتكز اساسا على تعميم الانارة العمومية الصديقة للبيئة، وتجهيز البنايات العمومية المحلية بالطاقة الشمسية.

ولمرافقة نوعية لهذه المشاريع القطاعية –يضيف الوزير- تعززنا بهيكل تكويني جديد بدخول المعهد الوطني لمهندسي المدينة بتلمسان حيز الخدمة.

وعبر عن فخره بما حقق الى الأن بمعية جميع القطاعات الوزارية ومتابعة حثيثة للجماعات المحلية.