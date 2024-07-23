وزير الداخلية يدعو عناصر الأمن إلى التجند لضمان التغطية الأمنية للرئاسيات المقبلة

دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية عناصر الأمن الوطني إلى التجند لضمان التغطية الأمنية المثلى للاستحقاق الرئاسي المقرر في 7 سبتمبر القادم. لتمكين المواطن من ممارسة حقه الدستوري في أجواء يسودها الأمن والطمأنينة.

وفي كلمته خلال إشرافه على مراسم إحياء الذكرى الـ62 لتأسيس الشرطة الجزائرية بمقر الوحدات الجمهورية للأمن بالحميز. أهاب مراد بعناصر الأمن الوطني لمواصلة العمل في سبيل حماية الوطن والمواطن. كما دعاهم والجزائر على مشارف الاستحقاق الانتخابي الرئاسي، إلى التجند لضمان التغطية الأمنية المثلى لهذا المسار الهام، كل على مستوى اختصاصه. بما يسمح بضمان السكينة والأمن خلال جميع مراحل العملية. و كذا تمكين المواطن من ممارسة حقه الدستوري في أجواء يسودها الامن والطمأنينة.

وأشار وزير الداخلية إلى ما حققته الشرطة الجزائرية خلال السنوات الأخيرة من مسايرة للحركة التنموية التي تعرفها بلادنا على جميع الأصعدة. وفقا لما يوليه رئيس الجمهورية من إهتمام لتأمين المواطنين، حيث تم خلال الفترة 2020 ـ 2024. تسجيل 185 مشروعا منها 151 هيكل مهني و34 هيكل إجتماعي مهني بغلاف مالي تجاوز 23 مليار دج. فيما قارب المستوى الوطني للتغطية الامنية 80 بالمئة.

من جانبه، لفت المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، إلى أن الشرطة الجزائرية تواصل بدعم من السلطات العليا. مسار تطورها وعصرنتها بعزيمة، تحذوها في ذلك إرادة راسخة في الارتقاء إلى محطة نوعية في الأداء. مؤكدا أن مؤسسة الأمن الوطني في أهبة كاملة ويقظة تامة لمجابهة التحديات الأمنية الجديدة. والتنسيق مع كل الشركاء الأمنيين والمدنيين، على رأسهم الجيش الوطني الشعبي. بما يعزز أمن البلاد وسلامة المواطنين وممتلكاتهم”.