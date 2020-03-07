وزير الداخلية يرد على تصرفات والي مستغانم: نرفض أي سلوك يمس بكرامة المواطن

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وزير الداخلية يرد على تصرفات والي مستغانم: نرفض أي سلوك يمس بكرامة المواطن
بقلم نسرين محفوف

أكد وزير الداخلية كمال بلجود، اليوم السبت، رفضه أي سلوك من شأنه المساس بكرامة المواطن.

وجاء بيان وزارة الداخلية، اليوم السبت، على إثر تداول محتويات إعلامية منتقدة لرد فعل والي مستغانم على هامش زيارته الميدانية، بإقليم الولاية.

وذكر وزير الداخلية، والي مستغانم، عبد السميع سعيدون، بأن تعزيز جسور التواصل بين المواطنين والدولة، يتطلب من المسؤولين والإطارات المحلية الالتزام بقواعد الإصغاء والاحترام المتبادل والرزانة والحكمة وسعة الصدر.

وأكد بلجود رفضه وشجبه القاطع، لأي سلوك من شأنه المساس بكرامة المواطن من طرف أعوان الدولة الموكلة لهم خدمته، والسهر على شؤونه، وفق ما يتضمنه برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وشكل جوهر تعليماته.

وذكر وزير الداخلية أن الحق في عرض الانشغالات، مكفول للمواطنات والمواطنين ضمن أطر دائمة للتواصل الجواري مع الساكنة.


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