وزير الداخلية يزور المناطق المتضررة من الحرائق ويترحم على الضحايا

قام وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد، بزيارة إلى المناطق المتضررة من الحرائق.

وحسب بيان لوزارة الداخلية، فقد أجرى الوزير معاينة ميدانية إلى المناطق المتضررة من الحرائق مرفوقا بالمدير العام للحماية المدنية، العقيد بوعلام بوغلاف. للوقوف على عمليات إخمادها. وكذا معاينة حجم الخسائر المسجلة.

كما اطلع الوزير ببلدية زبربر بولاية البويرة على مستوى تقدم العمليات وظروف عمل اعوان الحماية المدنية ومدى التكفل بالمواطنين. حيث أكد للمواطنين أن رئيس الجمهورية يحرص على التواجد الميداني إلى جانب المواطن سيما في الظروف الصعبة.

كما ترحم الوزير على أرواح ضحايا الحرائق. ويؤكد بأن مصالح الدولة ستتكفل بتعويض المتضررين وأن اللجان المحلية باشرت عملها.