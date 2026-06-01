وزير الداخلية يزور سفارة الجزائر بفرنسا

زار، اليوم الإثنين، وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود والوفد المرافق له سفارة الجزائر بفرنسا.

حيث كان في استقبال الوزير القائم بالأعمال على مستوى السفارة، وإطارات البعثة الدبلوماسية.

وحلّ صباحا وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود، بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث استقبل لدى وصوله من طرف وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز.

وتأتي هذه الزيارة بدعوة من نظيره الفرنسي، وذلك عقب الزيارة التي قام بها هذا الأخير إلى الجزائر يومي 16 و17 فيفري 2026.

ويرافق الوزير سعيود في هذه الزيارة وفدٌ هام رفيع المستوى، حيث سيباشر الجانبان برنامج العمل المسطر لهذه الزيارة.

