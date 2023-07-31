وزير الداخلية يزور ضحايا الحرائق بمستشفى الحروق الكبرى بزرالدة

قام وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، اليوم الإثنين، بزيارة المصابين جراء الحرائق الأخيرة بمستشفى الحروق الكبرى بزرالدة في العاصمة.

وجاءت هذه الزيارة بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

كما تفقد الوزير ظروف التكفل بالمصابين جراء الحرائق الأخيرة التي مست عدة ولايات من الوطن.

وتنقل ذات المسؤول صبيحة اليوم إلى مدينة عبن البنيان بالعاصمة لتقديم واجب العزاء. لضحايا العائلات التي فقدت 8 من أفرادها بسبب الحرائق.