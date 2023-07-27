قناة النهار وزير الداخلية يزور عائلة برشيش بتكليف من رئيس الجمهورية بقلم قناة النهار نشر في 27 جويلية 2023 - 12:53 شارك غرِّد أرسل 92 0 وزير الداخلية يزور عائلة برشيش بتكليف من رئيس الجمهورية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/6hd0d اقرأ أيضا طالع هابط: الشيخ النوي .. " شاهد الماء ضايع خسارة في حجر المنقوب" قناة النهار 18 جويلية شاهد..كيف تم الإطاحة بشبكة تتاجر بالمخدرات في وهران قناة النهار 17 جويلية رئيس الجمهورية يلتقي بالجالية الوطنية المقيمة بالصين قناة النهار 20 جويلية مجتمع: بعد موجة الحر الأخيرة .. إرتفاع أسعار المكيفيات الهوائية بـ 2 مليون سنتيم قناة النهار 18 جويلية صريح جدا: هذه هي الأكلات التي يفضلها الجزائريون في الولائم والأعراس .. قناة النهار 15 جويلية الدرك الوطني: تفكيك شبكة إجرامية تمتهن التنقيب غير الشرعي عن مادة الذهب بجانت قناة النهار 20 جويلية سيدي بلعباس / عماد يحقق أمنية والدته المرحومة بنيله لشهادة البكالوريا قناة النهار 18 جويلية هكذا عبر وزير الصحة عن خبر إنتشار الإيبولا في الجزائر قناة النهار 20 جويلية طالع هابط: مشروع بالملايير متوقف منذ سنين في الأغواط قناة النهار 25 جويلية وزير الداخلية يكشف حصيلة الحرائق ويعد المتضررين بتعويض الخسائر المادية قناة النهار 25 جويلية