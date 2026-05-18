وزير الداخلية يستقبل الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين

استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، صبيحة اليوم الإثنين، بقصر الحكومة، الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، عصام بدريسي. مرفوقًا بأعضاء من المكتب الوطني للاتحاد.

وشكّل اللقاء فرصة لفتح نقاش معمّق حول سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارة والاتحاد الوطني للتجار والحرفيين في مختلف القضايا المرتبطة بالقطاعين التجاري والاقتصادي. لاسيما ما تعلق بقطاع النقل، بما يساهم في تحسين الخدمة العمومية ودعم النشاط الاقتصادي بما يخدم مصلحة المواطن.

وخلال اللقاء، أكد وزير الداخلية أن القطاع على مرافقة وتقديم المساعدة. مشددًا على حرص القطاع على التكفل بانشغالات المهنيين والعمل على إيجاد حلول عملية بالتنسيق مع مختلف الشركاء. في إطار مقاربة تشاركية هدفها خدمة المواطن وتحسين جودة الخدمات.

كما ثمّن المجهودات التي يبذلها الاتحاد في تأطير المهنيين ومرافقتهم ميدانيًا، وتعزيز ثقافة الحوار والتشاور. مشيدًا بالدور الجواري الذي يقوم به في نقل انشغالات التجار والحرفيين عبر مختلف ولايات الوطن. خاصة وأن الاتحاد يضم تحت لوائه 44 نقابة وطنية، من بينها 5 نقابات تنشط في مجال النقل.

كما دعا سعيود، إلى تنظيم لقاءات دورية مستقبلًا، بما يضمن استمرارية التشاور والتنسيق حول مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك. ويعزز آليات العمل التشاركي بما يخدم التنمية الوطنية.

ومن جهته، ثمّن الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الديناميكية التي يشهدها القطاع. مشيدًا بانفتاح الوزارة وإصغائها لانشغالات المهنيين. وحرصها على مرافقتهم بما يساهم في ترقية النشاط الاقتصادي وتعزيز فعاليته. بما يخدم الصالح العام ويستجيب لتطلعات المهنيين والمواطنين.

