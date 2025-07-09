وزير الداخلية يستقبل السفير التونسي عقب انتهاء مهامه

إستقبل إبراهيم مراد، وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية صباح اليوم، بمقر الوزارة. سفير الجمهورية التونسية بالجزائر، رمضان الفايض، الذي خصه بزيارة عقب انتهاء مهامه في الجزائر.

وسمح اللقاء باستعراض العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

كما شكّل مناسبة للإشادة بحركية مختلف أنشطة التعاون التي تم تجسيدها بين قطاعي الداخلية بالبلدين. لاسيما في المجال الأمني و الحماية المدنية و كذا النسق الإيجابي للتعاون في مجال تنمية المناطق الحدودية.

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