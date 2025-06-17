وزير الداخلية يستقبل المخرج السعيد عولمي.. هذا ما دار بينهما

استقبل إبراهيم مراد، وزيرالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية مساء يوم الإثنين، بمقر الوزارة، المخرج والمنتج الجزائري، السعيد عولمي.

وجاء اللقاء في إطار إنجاز عمل وثائقي يروي مسار العودة إلى أرض الوطن لعدد من أفراد الجالية الجزائرية من أحفاد ضحايا عمليات الترحيل. و التهجير القسري إلى كاليدونيا الجديدة خلال فترة الإستعمار الغاشم.

و تلقى وزير الداخلية، شروحات حول تفاصيل المسار الذي سلكه أعضاء من الجالية الجزائرية من أحفاد المنفيين إلى كاليدونيا الجديدة، عبر ولايات الوطن. خلال فترة تواجدهم الأخيرة بالجزائر. وتعبيرهم عن خالص الامتنان لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. نظير العناية التي يوليها للذاكرة الوطنية. و كذا تأثرهم بمناسبة زيارتهم الأولى للجدارية التي دشنت سنة 2021 تخليدا لذكرى الجزائريين. الذين تم نفيهم من قبل الاستعمار الفرنسي الغاشم إلى مناطق عديدة في أقاصي الأرض. فضلا على إشادة أعضاء وفد الجالية الجزائرية بالدعم الذي لمسوه و التسهيلات التي حظوا بها من قبل السلطات المحلية. و مصالح المديرية العامة للأمن الوطني عبر الولايات التي زاروها خلال فترة إقامتهم بأرض الوطن.