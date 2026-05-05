وزير الداخلية يستقبل المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط

استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، ظهر اليوم الثلاثاء، بقصر الحكومة، المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط، دوبرافكا شويسا، والوفد المرافق لها، والتي تقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وجرى هذا اللقاء بحضور سفير الاتحاد الأوروبي لدى الجزائر، وإطارات من الوزارة. وتباحث خلاله الطرفان سبل تعزيز التعاون والتنسيق في جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما شكّل اللقاء فرصة للتطرق إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دول البحر الأبيض المتوسط. لا سيّما ما تعلق بمسألة الهجرة غير الشرعية.

إلى جانب مجالات التعاون المرتبطة بمكافحة الكوارث الطبيعية، مع التأكيد على أهمية اعتماد مقاربة قائمة على التشاور والتنسيق لمواجهتها.

وأكد الطرفان حرصهما على مواصلة ترقية الحوار وتعزيز آليات التعاون، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز مجالات الشراكة والتنسيق بين الجانبين.