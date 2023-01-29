وزير الداخلية يستقبل رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد

استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، يوم الأحد بالجزائر العاصمة، رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، سليمة مسراتي، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

و أوضح البيان أن “اللقاء شكل سانحة لتباحث سبل تعزيز التنسيق مع السلطة بخصوص الإجراءات المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته”.

و في هذا الإطار –يضيف ذات المصدر– أكد الوزير على “الاستعداد الكامل لمنح كل المرافقة لهذه الهيئة الدستورية, لاسيما في إطار مسار عصرنة إجراءات التصريح بالملكية للمنتخبين المحليين الذي بادرت به”.

كما أبدى مراد “التزامه بدعم السلطة لتنظيم لقاءات جهوية لتحسيس المنتخبين المحليين بإلزامية التصريح بالممتلكات, وكذا أهمية ترقية دور المجتمع المدني في مجال الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته”.

و خلص البيان إلى أن الطرفين “تناولا أيضا أطر التعاون بين الوزارة والسلطة بخصوص تكوين المنتخبين المحليين في مجال الوقاية من الفساد و مكافحته”.