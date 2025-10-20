وزير الداخلية يستقبل رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، مساء اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025، وفدا عن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، برئاسة ليكون جين، بحضور الإطارات المركزية للوزارة.

وشكل اللقاء فرصة لبحث آفاق التعاون بين الجزائر والبنك الآسيوي في عدد من المجالات ذات الأولوية الاستراتيجية. لا سيما المرتبطة بالنقل عبر السكك الحديدية وكذا المنشآت المينائية وتطوير النقل الجوي.

وبالمناسبة، استعرض الوزير الاستراتيجية القطاعية الحالية لتعزيز المنشآت القاعدية للنقل، وتطوير منظومته الوطنية في شقها البري والبحري والجوي. منوها بالأثر المنشود على المدى القصير والمتوسط لمختلف المشاريع المهيكلة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي.

كما ذكر بالمناسبة، بالحركية الاقتصادية المدعومة عبر عديد ولايات الوطن في المجال الفلاحي و الصناعي و الطاقوي، و كذا الانتعاش الذي تشهده وتيرة الاستثمار، فضلا على المشاريع الاستراتيجية الكبرى في القطاع المنجمي، و ما يواكبها من إعادة تأهيل، توسيع و تطوير لشبكة السكك الحديدية و الطرق و التي تعد أحد التحديات الوطنية ذات الأولوية.

و في سياق متصل عدد الوزير المشاريع الهامة في مجال تطوير شبكة الموانئ، و عصرنة منشآتها، بما يتناسب و الدور المنوط بها ضمن المشهد الاقتصادي الوطني الجديد.

من جهته، أشاد ممثل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بالمؤهلات الاقتصادية التي تحوزها الجزائر، معتبرا أنها تخطو خطوات ثابتة نحو التنمية المستدامة و المرنة، منوها في ذات السياق بتصور السلطات العمومية الجزائرية القائم على الاستثمار في تدعيم البنية التحتية الوطنية، كونها احد الروافد الكبرى للتنمية الشاملة.

كما أكد رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية اهتمام هيئته بتقديم كل المرافقة لهذا المسار الوطني الواعد.