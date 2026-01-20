إعــــلانات
وزير الداخلية يستقبل رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

بقلم نادية بن طاهر
استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، صباح اليوم الثلاثاء، الدكتور عبد المجيد بن عبد الله البنيان، رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالمملكة العربية السعودية.

وحسب بيان للوزارة، تباحث الطرفان سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي وترقية العلاقات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء سفير المملكة العربية بالجزائر بالإضافة إلى المدير العام للأمن الوطني، والأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل.

