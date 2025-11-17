وزير الداخلية يستقبل رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية

استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، صباح اليوم الإثنين، بمقر الوزارة، رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، الدكتور سيدي ولد تاه. في لقاء خُصّص لتباحث سبل تعزيز مسار الشراكة بين الجزائر و مجموعة البنك الإفريقي للتنمية. باعتباره مؤسسة مالية رائدة في دعم مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر القارة.

وخلال لقاء وزير الداخلية مع سيدي ولد تاه، تمّ التطرق إلى المحاور الأساسية للتعاون والشراكة بين الجانبين في مرافقة الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير القطاعات الحيوية. لاسيما قطاع النقل والبنى التحتية السككية و المينائية ، كما تم خلال هذا اللقاء تناول آفاق العمل المشترك بين الجزائر و البنك الإفريقي.

و استعرض الوزير الورشات الوطنية الهامة الجارية تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. على غرار انجاز محطات تحلية المياه على طول الشريط الساحلي الوطني ضمن جهود تحقيق الأمن المائي. وكذا إستكمال انجاز 950 كم من الخطوط السككية في عمق الصحراء. وذلك بالاعتماد على الكفاءات الوطنية. فضلا على آفاق الاستغلال المنجمي التي يوليها السيد رئيس الجمهورية كل الأولوية. كما عرج الوزير على الاستثمارات الهامة التي أطلقتها الدولة لتحقيق الأمن الغذائي. معتبرا أن التعاون مع البنك الإفريقي سيشكل دعما نوعيا لهذه الديناميكية ويستجيب لمقاربة تعزيز التكامل الإفريقي.

و نوّه مسؤول البنك الإفريقي بالديناميكية الوطنية التي تم تسجيلها. مؤكدا على ضخامة الاستثمارات التي باشرتها الجزائر. و وتيرتها التنموية الواعدة. مشددا على أهمية تقاسم هذه التجارب مع باقي الدول الإفريقية بالنظر إلى الرهانات المشتركة.

