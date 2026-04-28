وزير الداخلية يستقبل مستشار الرئيس الروسي للتعاون الدولي في مجال النقل

إستقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود صبيحة اليوم، إيغور ليفيتين، مستشار وممثل خاص لرئيس روسيا الإتحادية للتعاون الدولي في مجال النقل. الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

ويرافق المستشار الخاص للرئيس الروسي، وفدا رفيع رفيع المستوى يضم رئيس مجلس الأعمال “روسيا-الجزائر”، مستشارا لدى ديوان رئاسة فيدرالية روسيا، نائب المدير العام لمجمع روسي مختص في النقل واللوجستيك. كما حضر سفير روسيا الإتحادية بالجزائر، ألكسي سولماتين.

وخلال هذا اللقاء، استعرض الطرفان واقع وآفاق التعاون الثنائي في مجال النقل، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز علاقات الشراكة. لاسيما في مجالات النقل البحري والجوي والسككي، بما يواكب الديناميكية الاقتصادية التي يشهدها البلدان. واستعرض الوزير القدرات الهامة التي تزخر بها الجزائر في مجال النقل البحري، لاسيما البنية التحتية للموانئ التي تعرف حركية متسارعة وعملية تحديث شاملة. تعكس التحول النوعي الذي يشهده قطاع النقل البحري.

كما استعرض التجربة الجزائرية في مجال السكك الحديدية، على غرار خط “تندوف–بشار–وهران”، والخط المنجمي الشرقي، إضافة إلى مشروع خط “الجزائر–تمنراست”. الذي يندرج ضمن رؤية شاملة لربط مختلف مناطق الوطن وتعزيز التنمية الاقتصادية.

وفي مجال النقل الجوي، تناول الجانبان فرص تطوير التعاون وتكثيف التنسيق، بما يسمح بتعزيز الربط الجوي وتبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي. كما شكل اللقاء فرصة للتطرق إلى سبل تطوير التعاون في مجال اللوجستيك من خلال تبادل الخبرات والتجارب. خاصة ما يتعلق بعصرنة القطاع ورقمنة عمليات معالجة البضائع وتحسين سلاسل الإمداد. حيث أكد الوزير، أن قطاع النقل مستعد للاستفادة من مختلف التجارب، لاسيما التجربة الروسية التي تعد رائدة في مجال النقل.