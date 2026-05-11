وزير الداخلية يستقبل نظيره الصومالي

استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، صباح اليوم الإثنين، وزير الداخلية والشؤون الفيدرالية والمصالحة بجمهورية الصومال، علي يوسف علي حوش، والوفد المرافق له.

وحسب بيان للوزارة، شكّل هذا اللقاء فرصة لاستعراض واقع علاقات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها. لاسيما في المجالات ذات الاهتمام المشترك. بما يعكس إرادة البلدين في توطيد الشراكة وتكثيف التنسيق والتشاور.

هذا وحضر هذا اللقاء، المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي وسفيرَي البلدين.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور