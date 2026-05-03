وزير الداخلية يستقبل نظيره العماني

يستقبل، في هذه الأثناء، وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، نظيره وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لسلطنة عمان، سعيد بن حمود المعولي، والوفد المرافق له، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وقد سمحت هذه المقابلة بمواصلة التباحث وتكثيف التنسيق حول سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وترقية مجالات الشراكة وتبادل التجارب والخبرات في مختلف ميادين النقل، بما يجسد الإرادة المشتركة للارتقاء بالتعاون إلى مستويات أسمى