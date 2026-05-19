وزير الداخلية يستقبل نظيره من جمهورية النيجر

استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، صباح اليوم الثلاثاء، مرفوقًا بكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلّف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، وزيرَ الدولة وزيرَ الداخلية والأمن العمومي والإدارة الإقليمية بجمهورية النيجر، محمد تومبا، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد وزاري هام.

وحسب بيان لوزارة الداخلية، يضمّ الوفد المرافق كلًّا من وزير الشؤون الخارجية والتعاون والنيجريين بالخارج. ووزير الزراعة والثروة الحيوانية، ووزيرة الطاقة، إلى جانب الأمين العام لوزارة البترول.

