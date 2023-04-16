وزير الداخلية يسدي تعليمات بخصوص تنقل المواطنين عبر المعابر الحدودية

أسدى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد تعليمات هامة خلال الزيارة التفقدية على مستوى ميناء الجزائر الدولي ومطار الجزائر.

ورافق الوزير في زيارته المدير العام للأمن الوطني وكذا والي ولاية الجزائر محمد عبد النور رابحي حيث تفقد مصالح شرطة الحدود بمطار هواري بومدين الدولي وأيضا مصالح شرطة الحدود البحرية.

وخلال الزيارة أكد وزير الداخلية على ضرورة اتخاذ اجراءات والتسهيلات لفائدة الجالية الوطنية بالخارج والرامية لتعزيز الاواصر مع الوطن الأم. وكذا تسهيلات استباقية تتماشى والتنفيذ الأمثل للقرارات الأخيرة التي أقرها رئيس الجمهورية.

وتحسبا لموسم الاصطياف المقبل، دعا مراد كل الفاعلين على مستوى المعابر الحدودية إلى تهيئة الظروف المناسبة لتنقل المواطنين والجالية الوطنية المقيمة بالخارج في كل أريحية. بالإضافة إلى تخفيف الإجراءات وتحسين ظروف الاستقبال وصون كرامة المواطن.