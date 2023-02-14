وزير الداخلية يسدي تعليمات هامة لولاة الولايات الجنوبية الجديدة

أسدى وزير الداخلية والجماعات المحلية ابراهيم مراد اليوم تعليمات هامة خلال الاجتماع التنسيقي الذي اشرف عليه بـ 18 وال عن الولايات الجنوبية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وحسب بيان الوزارة الإجتماع خصص للاطلاع على جميع الاجراءات الادارية والمالية والمادية المرتبطة بإنشاء الولايات العشر الجديدة. وكذا الإضطلاع على الحصيلة المرحلية لتنفيذ مخرجات الاجتماع الوزاري المشترك، المخصص لهذا الموضوع، المنعقد بتاريخ 1 ديسمبر 2022 تحت رئاسة الوزير الأول

كما كان اللقاء فرصة للولاة بتسليط الضوء على ما تم استكماله بخصوص عمليات نقل الأصول والخصوم. وتحويل المشاريع المسجلة ضمن مختلف البرامج التنموية، وكذا دعم الولايات بالتأطير البشري والوسائل المادية الضرورية.

وخلال ذات اللقاء تم مناقشة سبل التكفل ببعض الانشغالات العالقة المطروحة بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية.

من جهته جدد وزير الداخلية التأكيد على المرافقة التامة والمتواصلة لهذه الولايات تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية الذي يولي كل الأولوية لجعلها وظيفية بصفة تامة.

واسدى ابراهيم مراد تعليمات للولاة منها ضرورة رفع وتيرة العمل من أجل تكملة دخول كل المرافق العمومية حيز الخدمة، سيما تلك المتصلة مباشرة بيوميات المواطن.

كما شدد الوزير على تسريع استكمال المشاريع التنموية ذات الأثر الايجابي الملموس على ساكنة هذه المناطق. بالإضافة إلى عدم اقتصار هذه المشاريع على البلديات مقر الولاية بل توسيعها على مجمل إقليم الولاية. مع الاستغلال الأمثل لمقومات هذه الولايات لخلق ديناميكية اقتصادية مدّرة للثروة ومناصب الشغل.