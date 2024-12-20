وزير الداخلية يشارك في إجتماع للإتحاد الإفريقي بتونس

شارك وزير الداخلية، إبراهيم مراد، اليوم الجمعة، بتونس، في أشغال الاجتماع الوزاري للدورة العادية الخامسة للجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي حول الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية.

وحسب بيان لوزارة الداخلية، عرفت أشغال هذه الدورة خلال الأسبوع الجاري، مشاركة ممثلين عن 44 دولة عضوا في الاتحاد الإفريقي.

وتهدف الدورة، إلى إعداد خطط عمل للسنتين 2025 و2026، بخصوص تعميق اللامركزية والحوكمة الرشيدة كدعامتين لتحقيق التنمية المستدامة بالجماعات المحلية. وكذا النظر في تحسين ظروف السكن الحضري.

كما تعنى بتباحث سبل تعزيز جهود الدول الأعضاء في مجال دعم القدرات. وتنفيذ مقاربات مستحدثة فيما تعلق بإسداء الخدمات، لاسيما باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال.