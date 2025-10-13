وزير الداخلية يشارك في الإجتماع الوزاري لمجموعة عمل الحد من مخاطر الكوارث

شارك صباح اليوم، وزير الداخلية و الجماعات المحلية و النقل، السعيد سعيود، ضمن أشغال الإجتماع الوزاري. الذي يشهد حضور ممثلي حكومات الدول المشاركة و المنظمات الدولية. وذلك في إطار فعاليات مجموعة عمل مجموعة الـ 20 للحد من مخاطر الكوارث المنعقدة بالعاصمة كيب تاون بجنوب إفريقيا.

وينعقد هذا الإجتماع الوزاري الرفيع المستوى بالتزامن مع إحياء اليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث. ويعد تتويجا لأشغال الإجتماعات التقنية والفعاليات الجانبية التي انطلقت منذ 8 أكتوبر الجاري. بمشاركة الدول الأعضاء و خمسة دول مدعوة، وكذلك المنظمات الدولية الأممية والجهوية.

وسيفضي اللقاء إلى اعتماد الإعلان الوزاري لمجموعة العشرين حول الحد من مخاطر الكوارث، واستعراض نتائج وأولويات عمل المجموعة في مجال تعزيز المرونة، وتحسين أنظمة الإنذار المبكر، ودعم الإستثمار في تقليص المخاطر عبر التعاون الدولي.

كما تسجّل الجزائر مشاركتها الأولى في هذا المحفل الدولي الهام كمدعوة ضمن فعاليات مجموعة العشرين، تأكيداً على التزامها بتعزيز التعاون الدولي في مجال إدارة الكوارث والتكيف مع التغيرات المناخية.

