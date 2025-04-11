وزير الداخلية يشارك في اللقاء التنسقي حول الهجرة غير الشرعية بإيطاليا

شارك وزير الداخلية إبراهيم مراد في أشغال اللقاء التنسيقي الرباعي حول قضايا الهجرة غير النظامية بمدينة نابولي الإيطالية.

وكانت مشاركة إبراهيم مراد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إلى جانب نظرائه وزراء الداخلية لكل من دول إيطاليا، تونس وليبيا.

وسمح اللقاء بتقييم مستوى التعاون الرباعي في المجالات المرتبطة بمجابهة الجرائم العابرة للحدود، لاسيما الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر.

كما سيشكل بالنسبة للوفد الجزائري فرصة للتذكير بالتزام الجزائر الثابت بتعزيز التعاون والتنسيق الأمني مع الدول الشقيقة والصديقة لمواجهة مختلف التحديات المشتركة وفق أعلى مستويات التكامل والنجاعة، ووفق مقاربة شاملة ومتوازنة تحترم حقوق الإنسان وتخدم استقرار المنطقة